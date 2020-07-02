جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ليفربول التي تنطلق في تمام التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

ويمثل السيتي في المباراة كل من ..

"مورايس في حراسة المرمى ، والكر ، جارسيا ، لابورت ، ميندي ، رودريجو هيرنانديز ، جوندوجان ، دي بروين ، فودين، جابرييل خيسيوس ، رحيم سترلينج ".

وتوج ليفربول الأسبوع الماضي، بلقب الجولة 32 للدوري الإنجليزي.ويمثل السيتي في المباراة كل من .."مورايس في حراسة المرمى ، والكر ، جارسيا ، لابورت ، ميندي ، رودريجو هيرنانديز ، جوندوجان ، دي بروين ، فودين، جابرييل خيسيوس ، رحيم سترلينج ".وتوج ليفربول الأسبوع الماضي، بلقب الدوري الإنجليزي رسمياً بعد فترة غياب دامت 30 عاماً وذلك عقب خسارة السيتي وصيف البطولة أمام تشيلسي بثنائية لهدف.

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