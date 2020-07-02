يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot

يحل بطل الدوري الانجليزي الممتاز “ليفربول” مساء اليوم الخميس ضيفًا ثقيلاً على “مانشستر سيتي” بملعب الاتحاد، ولدى النجم المصري محمد صلاح العديد من الذكريات السارة امام ابناء المدير الفني “بيب جوارديولا“.

ومن المتوقع ان يشارك محمد صلاح كأساسي للاحتفال، ولمواصلة البحث عن المزيد من الاهداف لمنافسة مهاجم ليستر سيتي الدولي الانجليزي “جيمي فاردي” ومهاجم ارسنال الدولي الجابوني “بيير إيمريك أوباميانج” ومهاجم ساوثامبتون “داني إنجز” على لقب الهداف.

وغاب صلاح عن اولى مباريات ليفربول بعد كورونا امام إيفرتون في “الميرسيسايد”، بعدما فضل المدير الفني “يورجن كلوب” في خطوة مفاجئة عدم الدفع به منذ البداية او حتى إقحامه كبديل، ليشارك بديلاً عنه الياباني “تاكومي مينامينو” الذي لم يرتقي اداءه الفني لطموحات المدرب الألماني.

وعاد محمد صلاح للمشاركة اساسيًا في مباراة التالية لليفربول امام “كريستال بالاس”، وعلى عكس التوقعات قدم مو صلاح اداءًا مبهرًا، حيث كان يتوقع ان يحتاج النجم المصري لأكثر من مباراة حتى يستعيد مستواه المعروف.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني ضد كريستال بالاس،

بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة في ظهر الدفاع من البرازيلي “فابينيو” ونجح النجم المصري في ترويض الكرة بشكل رائع وسجلها في شباك الحارس “واين هينيسي” بهدوء، كما صنع الهدف الرابع للنجم السنغالي “ساديو ماني”.

وبمناسبة مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي والمعروفة بقمة “الممر الشرفي”، نستعرض معكم كل ما فعله محمد صلاح وذكرياته امام مان سيتي في سياق هذا التقرير.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي؟

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بعد انضمام محمد صلاح إلى ليفربول يوم 1 يوليو 2017 (الميركاتو الصيفي)، لعب اول مباراة امام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي بالجولة الرابعة يوم 9 سبتمبر 2017، وتلقى الريدز حينها خسارة مذلة لا تُنسي حيث دك السيتيزينس شباكه بخماسية نظيفة، حضر فيها محمد صلاح بأسمه فقط وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني بعد طرد “ساديو ماني”.

وفي نفس الموسم ولكن في الجولة الـ 23،

انفجر محمد صلاح امام مانشستر سيتي وقاد الريدز للفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وقدم حينها اداءًا مبهرًا حيث سجل الهدف الرابع بطريقة خرافية بتصويبة من بعد منتصف الملعب مستغلاً خروج الحارس “إيدرسون مورايس” من مرماه، وصنع الهدف الثالث لساديو ماني.

وفي موسم 2018/2019 ورغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة الهداف، فشل محمد صلاح في التسجيل او صناعة اي هدف في مباراتي الدور الاول والثاني، حيث انتهت مباراة الدور الاول بالتعادل السلبي، بينما فاز مانشستر سيتي في مباراة الدور الثاني بهدفين مقابل هدف واحد احرزه اللاعب البرازيلي “روبرتو فيرمينو”.

ولكن عوضَ مو صلاح فشله في التسجيل امام “مانشستر سيتي” في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما ألتقى الفريقان في دور ربع النهائي، وسجل النجم المصري حينها هدف وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، كما واصل تألقه في مباراة الإياب وسجل هدف التعادل في فوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.