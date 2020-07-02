كورة لايف | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي كورة أون لاين

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الخميس، في مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان في ملعب الاتحاد، في الجولة الثانية والثلاثين.

وحسم ليفربول لقب البطولة بالفعل، الخميس الماضي، بعد

خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر ليفربول جدول البطولة بـ 86 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 63 نقطة.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يعلق حفيظ دراجي على المباراة.

Advertisements

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )