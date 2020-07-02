شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تتحدى «كورونا»: سنسمح بحضور الجماهير مباريات كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت الدنمارك السماح بحضور عدد أكبر من المشجعين فى الدورى الدنماركى الممتاز لكرة القدم وسط اتجاه الحكومة لتخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد تراجع آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبموجب هذا القرار ستكون المسافة بين كل مشجع وآخر مترا واحدا فى ضوء استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى بدلا من الإجراءات المتبعة سابقا، والتى كانت تستوجب الفصل بين كل مشجع وآخر بمسافة مترين.

ومن شأن هذا القرار أن يزيد عدد المشجعين فى المباريات، والذى يبلغ حاليا 500 مشجع، بحسب بيان الحكومة الذى أكد أن هذا القرار ينطبق فقط على مباريات الدورى الممتاز.

وجاء هذا القرار من قبل الحكومة فى أعقاب المحصلة الإيجابية التى خرجت بها المباريات الثلاث فى الدورى الممتاز التى شهدت حضور أكثر من 500 مشجع فى كل منها.

المباريات التجريبية الثلاث فى الدورى الممتاز كان من بينها لقاء ديربى العاصمة الذى جمع بين بروندبى وكوبنهاجن، وجذب نحو ثلاثة آلاف مشجع.

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