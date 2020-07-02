شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع محترف السلة على تجديد عقده لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع المحترف الأمريكي أليكس يونج على تجديد تعاقده مع الفريق ، والاستمرار مع الفريق الأحمر ، موسم اخر في ظل المستوى الذى ظهر به في مباريات الفريق قبل توقف النشاط ، حتى وصل الأهلى الى منافسات best of 5 ، حيث تعاقد الأهلى مع يونج سبتمبر الماضى ، ووقع يونج على عقد يستمر لمدة موسم واحد مع القلعة الحمراء، والذى جاء التعاقد معه بناء على رغبة أشرف توفيق المدير الفنى للفريق.

من ناحية أخرى انتقلت هالة مصطفى لاعبة الفريق الأحمر إلى فريق كرة السلة بسموحة ، بعد انتهاء عقدها مع الأهلى .

ويستعد فريق كرة السلة بالأهلى إلى استئناف النشاط ، و الذى قرر له اتحاد كرة السلة بداية أغسطس ، على أن ينطلق المسابقات و المباريات منتصف الشهر المقبل .

Advertisements

أرسل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابا رسميا إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، من ممارسى اللعبة ، لإخطارهم بالتعليمات والخطوات التي حددتها وزارة الشباب و الرياضة لعودة النشاط الرياضى وفقا لتصنيف اللعبة من حيث التلامس بين الاتحادات المختلفة .

وجاء في الخطاب أن الاجراءات والارشادات الصادرة الواجبة الاتباع الخاصة بالاندية المشاركة فى مسابقات موسم 2019/2020 يمكن بدء التدريبات اعتبارا من اول يوليو 2020 ويمكن بدء المنافسات اعتبارا من أول اغسطس 2020 وفقا لدرجات التلامسات المختلفة وتطبيق اكثرا احترازا بشكل تدريجى ، وفيما يخص السلة فإنها تندرج تحت الألعاب التلامسية ، ومن المقرر أن تبدأ التدريبات من اول يوليو 2020 ، على أن تكون المنافسات من اول اغسطس 2020

وأكد دكتور مجدي أبو فريخة أنه تقرر انطلاق دوري السلة في منتصف أغسطس المقبل علي أن ينتهي بعد انطلاقه بـ 20 يوما، علي اقل تقدير، مشيرا الي انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اي إعاقة، مشددا علي أن الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.