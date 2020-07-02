شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستفسر من الأمن عن عدد المباريات في اليوم الواحد بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطاب إلى الجهات الأمنية يستفسر فيه عن إمكانية إقامة أكثر من مباراة داخل القاهرة في يوم واحد ، خلال استئناف بطولة الدوري والمرجح لها منتصف شهر أغسطس المقبل.

استفسر مسئولو اتحاد الكرة عن عدد المباريات الممكن إقامتها في يوم واحد داخل القاهرة خاصة أن الأمن كان قد طلب قبل توقف النشاط الكروي عدم إقامة مباراة للأهلي و الزمالك داخل القاهرة في نفس اليوم.

تعلن اليوم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، الموعد الرسمي والنهائي لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تم ايقافها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبعد قرار مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية في مصر خلال الفترة الجارية ، حيث يعلن مسئولو لجنة المسابقات عن مواعيد عدد من الجوالات فقط دون تحديد الجدول بالكامل.

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا يوم 7 أغسطس المقبل بمباراتي "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقي لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.

في سياق متصل أوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.