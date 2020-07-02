شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية بمركز شباب عين الصيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لمركز شباب عين الصيرة لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات ، و تفقد صبحي استعدادات مركز الشباب لاستضافة مرتاديه والبدء بعودة النشاط الرياضي، كما تفقد غرفة العزل المجهزة لاستقبال الحالات المختلفة، وايضا تطوير ملعب كرة القدم واستغلال حمام السباحه كحق انتفاع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصاً على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

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حضر الجولة اشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والدكتورة مني عثمان وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

أجرى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتفقد صبحى النادى الأهلى ونادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، ونادى الترسانة والزمالك ونادى النادى وعدد من مراكز الشباب أيضا .

واستعد نادى النادى بمدينة السادس من أكتوبر لاستقبال أعضائه يعد عودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناءً على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفقا للأكواد التى أعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.