محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:
أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، مذكرة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفوري وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات نادي القرن.
وقام نادي الزمالك بوضع لافتات (نادي القرن) على أسوار ناديه وأعلى المباني الخاصة به، الأمر الذي رفضه الأهلي في بيان رسمي وأنذر مرتضى منصور رئيس الزمالك بإزالة اللافتات.
واعتبر النادي الأهلي هذا التصرف بمثابة اعتداء صارخ على حقوق النادي الأهلي الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
وجاء في مذكرة النادي أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلي بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين.
وأضافت المذكرة المرسلة إلى أشرف صبحي أنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضاً بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالاً بالقانون ٧١ لسنة٢٠١٧، عليه اتخاذ الازم قانوناً لإزالة هذه اللافتات من محيط نادي الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمي لناديهم.
وشدد النادي على أن هذا التعدي غير مسئول بالمرة، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقه، مؤكداً على أنه لن يسمح لأي كائن المساس بها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك آخر ضد الزمالك.. الأهلي يرفع مذكرة إلى وزير الرياضة لإزالة لافتات "نادي القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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