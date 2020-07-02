رياضة | الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات رسمية مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة من هيدرسيفيلد حتي نهاية الموسم الحالي.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاستمرار رمضان صبحي في الأهلي في الموسم المقبل.

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وقام المسئولين في الأهلي بعرض مبلغ 4 مليون يورو على هيدرسيفيلد الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

وتسير المفاوضات بين الناديين المصري والإنجليزي في اتجاه إيجابي نحو حسم الصفقة وذلك بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكان مسئولو الأهلي أعلنوا مؤخرًا عن تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم واحد.