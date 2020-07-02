إنتر ميلان يكتسح بريشيا بسداسية في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل إنتر ميلان مطاردة يوفنتوس ولاتسيو في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي عقب فوزه الكاسح 6 / صفر على ضيفه بريشيا اليوم الأربعاء في الـ29 من المسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بولونيا 1 / 1 مع ضيفه كالياري.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل تسع مراحل على نهاية البطولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد بريشيا عند 18 نقطة، ليظل في ذيل جدول الترتيب.

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وتقدم إنتر مبكرا عبر نجمه الإنجليزي المخضرم أشلي يونج في الدقيقة الخامسة، ثم سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وأضاف دانييلو دي أمبروسيو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 45، ثم سجل روبيرتو جاليارديني والدنماركي كريستيان إيركسن الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 52 و83.

وأنهى أنتونيو كاندريفا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لإنتر في الدقيقة 88.