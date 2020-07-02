رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تعادل ميلان مع سبال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تعادل ميلان مع سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر نادي ميلان الإيطالي نقطتين ثمينتين، في صراع التأهل للمراكز الأوروبية، بالتعادل بهدفين لهدفين، أمام مضيفه سبال، في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي سبال ماتيا فالوتي وسيرجيو فلوكاري، بينما سجل لميلان رافائي لياو وفيكاري لاعب سبال بالخطأ في مرماه.

وسحق إنتر ميلان ضيفه بريشيا بستة أهداف نظيغه، سجلها آشلي يونج وأليكسيس سانشيز ودانيلي دامبرويز وروبيرتو جاليارديني وكريستيان إيركسين وأنطونيو كاندريفا.

وتعادل بولونيا مع ضيفه كالياري بهدف لهدف، فيما فاز سامبدوريا بهدفين لهدف ضد مضيفه ليتشي.

وفاز ساسولو على فيورنتينا بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز هيلاس فيرونا على بارما بنتيجة 3/2.

ويصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن كما يلي.

1- شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 29 هدفاً.

2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 24 هدفاً.

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3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 19 هدفاً.

4- جواو بيدرو (كالياري) – 17 هدفاً.

5- يوزيب إيليسيتش (أتالانتا) – 15 هدفاً.

6- لويس مورييل (أتالانتا) – 15 هدفاً.

7- دوفان زاباتا (أتالانتا) – 14 هدفاً.

8- إيدين دزيكو (روما) – 14 هدفاً.

9- فرانشسكو كابوتو (ساسولو) – 14 هدفاً.

10- أندريا بيلوتي (تورينو) – 12 هدفاً.

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