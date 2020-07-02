ميسوريا : تجربة أبوظبي مع الجوجيتسو الأفضل في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هيتن ميسوريا، أخصائي العلاج الطبيعي لمنتخبنا الوطني للجوجيتسو، أهمية التدريب المتواصل والاستعداد البدني اليومي المتدرج لخوض المنافسات، مشيراً إلى أن الحصول على قسط كافٍ من النوم والبرنامج الغذائي المناسب من عوامل النجاح الرئيسية لتحقيق الإنجازات في رياضة الجوجيتسو.

أكد ميسوريا الذي كان يعمل سابقاً في أكاديمية كوينز بارك رينجرز الإنجليزية لكرة القدم أنه بدأ العمل مع لاعبي الجوجيتسو منذ وقت قصير، ولكنه يعتبر أن تجربته مع الجوجيتسو في الإمارات ممتعة، وحافلة بالتحديات، وأن أكثر ما أسعده فيها هي بيئة العمل المريحة مع الفريق الطبي الكامل واللاعبين والمدربين حيث تسود الجميع روح الأسرة الواحدة.

وأعرب ميسوريا عن إعجابه بتجربة دولة الإمارات مع الجوجيتسو والتي بدأت حديثاً بعمر الزمن فلم يمر عليها سوى عقد واحد، لكنها أصبحت الأفضل في العالم من خلال البرامج والإنجازات ومشروعات نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات خلال وقت وجيز للغاية، موضحاً أن الإقبال الكبير على اللعبة بالدولة أمر مدهش، خاصة أنها من الرياضات التي تغرس قيم الشجاعة والتحمل والانضباط والثقة بالنفس لدى ممارسيها.

وقال ميسوريا: «أنصح اللاعبين باتباع خطة تدريب مدروسة على مدار العام لتجنب الضغط في فترات معينة، وإذا كان اللاعب مبتدئاً، فهذا يتطلب منه التدرب لمدة ساعة واحدة على البساط أو ممارسة تمارين التكيف يومياً، إذ يحتاج الجسم للتكيف مع هذه الرياضة القتالية، ويتعين على لاعب الجوجيتسو قبل كل شيء التمتع بهذه الرياضة الرائعة والعلاقات والصداقات التي يمكنه بناؤها من خلالها، وعلى اللاعب أن يهتم بالنوم والحصول على الفترات الكافية من الراحة لفترة تتراوح بين 7 و 9 ساعات يومياً حتى يتمكن من تحقيق الإنجازات التي يصبو إليها.

وكانت مهمة ميسوريا الأولى هي المشاركة في معسكر تدريبي مغلق للمنتخب نظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وشهد عودة 60 لاعبا إلى التدريبات بعد فترة من توقف النشاط استمرت لمدة شهرين، وقد شكل ذلك تجربة فريدة بالنسبة له حيث قال:كان برنامج المعسكر حافلاً، ولكنه كان الوقت المناسب لبناء علاقات مع اللاعبين لأننا كنا في مجمع مغلق أثناء المعسكر، ومن الضروري أن نعرف أن التعاون بين أخصائي العلاج الطبيعي والرياضيين يسهم في تسريع تعافيهم ومساعدتهم على الوصول إلى أفضل مستويات الأداء.

ويرى ميسوريا أنه من الضروري بالنسبة لكل لاعب أن يفهم طبيعة جسمه، لاتباع البرنامج التدريبي الذي يتناسب معه وقال: نوصي اللاعبين باتباع تدريبات متنوعة تتيح لهم الحفاظ على قوتهم خلال النزالات، وتحسين مستويات تعافيهم، كما أن قوة القبضة وقدرة العضلات على التحمل تعد من المجالات التي لا تلقى الكثير من الاهتمام على الرغم من أهميتها. ولا شك في أن تعزيز قوة القبضة سيفضي إلى تحسين القدرات والأساليب القتالية للاعب على الأرض، في حين أن مستويات التحمل العضلي لديه ستحميه من خسارة القوة وإرهاق العضلات خلال فترة إمساكه بخصمه.