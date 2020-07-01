شكرا لقرائتكم خبر عن راويا موقف جمعه به.. شيتوس: يوسف الشريف محترم وخلوق من زمان أوى ومش وليد الصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى وائل رياض شيتوس، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأوليمبى الحالى، موقف جمعه مع الفنان يوسف الشريف، أكد من خلاله أنه فنان محترم وخلوق من زمان وليس وليد الصدفة، مشيرا إلى أن رأيه لازم يُحترم حتى لو غير مقتنع به.





ونشر شيتوس، عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بالشريف، أتبعها بتعليق: "والله حصل.. زمان وأنا ساكن فى مدينة نصر كانت بتربطنى صداقة قوية أوى بيوسف الشريف، المهم كنا بنتمرن سوا فى الچيم ومرة واحدة وإحنا بنتمرن أذان العصر أذن، راح قاطع التمرين وقالى تعالى نصلى، قولتله يابنى ماهو لسه بدرى ولما نخلص تمرين هيبقى فى وقت كبير فاضل على المغرب يعنى مفيش مشاكل".

وتابع شيتوس: "المهم قالى (لا خير فى عمل يلهى عن الصلاة)، وفعلا روحنا نصلى ومن ساعتها والموضوع ده مش بيروح من دماغى، ليه بقول كده دلوقتى، علشان عايز أقول إن يوسف الشريف محترم وخلوق من زمان أوى مش وليد الصدفة، رأيه لازم يُحترم حتى لو انت مش مقتنع بيه، بالتوفيق يا يوسف واستمر".

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شيتوس ويوسف الشريف

وكان الفنان يوسف الشريف، قد قال خلال برنامج مساء dmc: "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى لكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، ما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى)، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال لكن بكرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".