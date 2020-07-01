ملخص مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني “قمة ركلات الجزاء”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “برشلونة واتلتيكو مدريد” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 بالجولة الـ 33، في الدوري الإسباني، بعنوان “قمة ركلات الجزاء”.

نقلت مباراة “برشلونة واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

بدأت المباراة في تمام 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

فشل برشلونة في اعتلاء الصدارة ولو مؤقتًا بعدما فقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله مع أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما ليبقى كما هو في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر “ريال مدريد”، الذي يواجه “خيتافي” الخميس القادم.

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بينما عزز “اتلتيكو مدريد” موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابغ “إشبيلية” الذي فاز على “ليجانيس” بثلاثية نظيفة.

والتالي ملخص مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

برشلونة 2-2 اتلتيكو مدريد

????️ملعب الكامب نو (برشلونة)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 33)

⌚انتهت

اهلاً ومرحبًا بكم في ملخص قمة مباريات الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني بين صاحب المركز الثاني برشلونة وصاحب المركز الثالث اتلتيكو مدريد.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???? تشكيلة برشلونة: تير شتيجن – ألبا – بيكيه – لينجليه – سيميدو – فيدال – بوسكيتس – بويج – راكيتيتش – ميسي – سواريز.

تير شتيجن – ألبا – بيكيه – لينجليه – سيميدو – فيدال – بوسكيتس – بويج – راكيتيتش – ميسي – سواريز. دكة البدلاء: نيتو – بينيا – أراخو – أومتيتي – فيربو – روبيرتو – ارثر – مونشو – كويادو – برايثوايت – فاتي.

???? تشكيلة اتلتيكو مدريد: أوبلاك – أرياس – خيمينيز – أوجستو – لودي – لورينتي – بارتي – نيجويز – كاراسكو – كوستا – كوريا.

أوبلاك – أرياس – خيمينيز – أوجستو – لودي – لورينتي – بارتي – نيجويز – كاراسكو – كوستا – كوريا. دكة البدلاء: ادان – هيرموسو- سانشيز- ألفارو – هيريرا – ليمار – موراتا – مانو – سابونجيش – فيتولو – فيليكس.

“1???? صافرة بداية المباراة من الحكم الاسباني الشاب هيرنانديز هيرنانديز..

“2 اول فرصة لبرشلونة بعد انطلاقة رائعة من بويج الذي مرر لسواريز يسدد ولكن سهله في يد أوبلاك.

“5 اوووووووووووووووه اول فرصة خطيرة جدًا لأتلتيكو.. كاراسكو يتولى تنفيذ ركلة حرة من الجهة اليسرى ويلعبها مباشرة في المرمى تمر ببضعة سنتيمترات بجوار القائم الايمن لتير شتيجن.. كانت تحتاج إلى لمسة من كوستا او المدافع فيلبي لتسكن شباك البرسا.

“7 تسديدة قوووووية من راكتيتيش من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها أوبلاك ببراعة.

“11⚽جوووووووووووووووووووووول الهدف الاول لبرشلونة.. دييجو كوستا يسجل بالخطأ في مرماه.

“11 قصة الهدف: ميسي يرسل كرة عالية مباشرة داخل منطقة الجزاء من الركنية ترتطم في قدم كوستا وتتحول في المرمى. هدف لا يُسأل عنه أوبلاك.

“14 ضربة جزااااااااااااء لأتلتيكو مدريد بعد عرقلة واضحة من فيدال على كاراسكو داخل منطقة الجزاء.

“16❌????ضربة جزاء ضائعة لأتلتيكو مدريد.. دييجو كوستا يتولى تنفيذها ويسددها في الزواية اليمنى ليتصدى لها تير شتيجن ببراعة.

“17 اوووووووووووه حكم المباراة يُعيد ضربة الجزاء مرة أخرى بعد الرجوع للفار.. تير شيتجن كان متقدمًا عن خط المرمى لحظة تسديد كوستا.

“17????بطاقة صفراء لتير شتيجن.

“18????بطاقة صفراء لبيكيه بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

“19⚽جوووووووووووووووووووووول هدف التعادل لأتلتيكو مدريد.. ساؤول نيجيويز يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسجلها بنجاح.

“22 ميسي يسدد كرة قوووووية R2 على طريقة البلايستيشن تلمس العارضة اليمنى لأوبلاك وتخرج إلى ضربة مرمى.

“25 مباراة نارية حتى الآن من الفريقين..

“29 اوووووه ميسي يسدد كرة على طريقته المعتادة بعد تمريرة من جوردي ألبا ولكن تمر بجوار المرمى.

“30 الحكم يوقف اللعب في هذه اللحظات “الكولينج بريك”.

“35???? بطاقة صفراء من نصيب ساؤول نيجويز بعد إعاقة قوية لميسي.

“39 فترة التوقف “الكولينج بريك” قتلت ريتم المباراة!

“40 ضربة حرة مباشرة لبرشلونة من مكان رائع..

“41 ميسي يتولى تنفيذ الركلة الحرة ويسددها قووية لترتطم بحائط الصد وتتحول في المرمى ولكن أوبلاك يتصدى لها ببراعة ويبعدها إلى الركنية.

“45 حكم المباراة هيرنانديز هيرنانديز يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+3 انطلاقة رائعة من كاراسكو ينهيها بتسديدة قوية ولكن ترتطم بأقدام المدافعين وتخرج إلى الركنية.

“45+4 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي (1-1).

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“47 ضربة جزاااااااااااااااء لبرشلونة بعد اعاقة فيليبي لنيلسون سيميدو داخل منطقة الجزاء.

“48⚽جوووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لبرشلونة.. ميسي يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها بطريقة راااائعة.

“50????بطاقة صفراء على مدافع أتلتيكو مدريد فيليبي بعد تدخل قوي على بوسكيتس.

“55 عرضية رائعة من أرياس من الجهة اليمنى يرتقى لها دييجو كوستا ويضربها رأسية قوية ولكن تمر بجوار القائم الايمن لتير شتيجن.

“60????بطاقة صفراء على ميسى بسبب اعتراضه بطريقة غير لائقة على قرار الحكم باحتساب خطأ ضده.

“61 اوووووووووووووه مش ممكن ركلة جزاء مرة اخرى لأتلتيكو مدريد بعد اعاقة سيميدو لكاراسكو داخل منطقة الجزاء..

“62⚽جووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل لأتلتيكو مدريد.. ساؤول مرة اخرى يتولى تنفيذها ويسدد لتسكن شباك تير شتيجن الذي تصدي للكرة ولكن تسديدة نيجويز كانت قوية.

“63????التبديل الاول برشلونة بخروج راكيتيتش ونزول سيرجي روبيرتو.

“65 اتلتيكو مدريد يركز اكثر هجماته على الجهة اليمنى لبرشلونة.

“69????التبديل الاول لأتلتيكو مدريد بخروج لورينتي ونزول جواو فيليكس.

“70 اووووووووووووووووه تسديدة قوية من ارتورو فيدال تخطأ المرمى بغرابة شديدة.

“74 عرضية ممتازة من جوردي ألبا يرتقي لها فيدال ويضربها بالرأس قوية ولكن تمر بجوار المرمى.

“74????بطاقة صفراء على دييجو كوستا بعد تدخل قوي على ريكي بويج.

“75 الحكم يوقف اللعب الآن فترة “الكولينج بريك”.

“76????التبديل الثاني لأتلتيكو بخروج كوستا ونزول موراتا.

“79 ضربة حرة مباشرة لبرشلونة من الجهة اليمنى..

“79????بطاقة صفراء على كاراسكو بسبب ارتكابه الخطأ الاخير على ميسي.

“80 ميسي يتولى تنفيذ الركلة الحرة المباشرة ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء يرتقي لها بوسكيتس ويضربها بالرأس ولكن تعلو المرمى.

“84????????تبديلان دفعة واحدة لأتلتيكو بخروج كوريا ونزول فيتولو، وخروج كاراسكو ونزول ليمار.

“85????تبديل لبرشلونة بخروج بوسكيتس ونزول أنسو فاتي.

“83 ارتورو فيدال ينضم إلى سواريز كمهاجم ثاني داخل منطقة الجزاء في هذه اللحظات من اجل الاستفادة من الكرات العرضية.

“89????التبديل الثالث لبرشلونة بخروج فيدال ونزول جريزمان.

“90 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+3 ضربة حرة مباشرة لبرشلونة من مكان جيد..

“90+3???? بطاقة صفراء على ليمار.

“90+3 تلعب الضربة الحرة ولكن دفاع أتلتيكو مدريد يبعدها بسهوله.

“90+4 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

إلى هنا ينتهي الملخص.

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