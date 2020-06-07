مرتضى منصور يواصل هجومه: الخطيب ومرجان غادرا منزل تركي يحملان "شنطة فلوس".. ومش قادر ينسى أنه معهد تعاون وأنا رئيس محكمة

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على رئيس الأهلي محمود الخطيب استمرارا لما بدأ عليه خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية على القناة الفضائية للنادي الأبيض: “الثنائي محمود الخطيب ومحمد مرجان نزلا من بيت تركي آل الشيخ وهما يحملان حقائب الفلوس”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتابع: “الجلسة كانت في حضور المحامي خالد أبوبكر وهو متواجد ويمكن أن تعودوا إليه وتسألوه وسيشهد بذلك”.

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وشدد: “أبوبكر طلب كتابة وصل أمانة وتوقيع الخطيب عليه لكن تركي رفض وقتها”.

وواصل رئيس نادي الزمالك، هجومه على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بسبب جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: “محمود الخطيب مش قادر ينسى أنه خريج معهد تعاون، وأنا رئيس محكمة، وأول من استقال من على المنصة”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وطالب رئيس الزمالك، محمود الخطيب بالرد على أسئلته: أسامة حسني زوج بنته يعمل في قناة الأهلي مقابل 100 ألف جنيه شهريا؟ فلوس تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية راحت فين؟ الفلوس اللي تحصلت عليها من تركي آل الشيخ قبل الانتخابات؟ بعت الساعات اللي تحصلت عليها من تركي آل الشيخ ولا لا؟!