بعد تسريب عقد «سيف جعفر».. تبادل الاتهامات بين «مرتضى منصور» و «شوبير».. نجل حارس مرمى الأهلي يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد والثاني يتقاضى 6 ملايين جنيهًا

حالة من تبادل الاتهامات شهدتها الساحة الرياضة خلال الساعات الماضية بين كلًا من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والكابتن احمد شوبير حارس مرمي الأهلي السابق بعد تناول قيمة عقد نجلي الكابتن فاروق جعفر وشوبير.

وكان موقع "الوطن سبورت"، نشر العقد الجديد لسيف فاروق جعفر ناشئ نادي الزمالك، عقب تعديله من 120 ألف جنيه، إلى 6 ملايين جنيه.

وتبلغ مدة العقد الجديد لسيف فاروق جعفر، خمس سنوات، تبدأ من موسم 2018/ 2019، حتى 2023/2022، بقيمة ستة ملايين جنيه، يحصل في الموسم الأول على 800 ألف جنيه، على أربعة أقساط، بينما يحصل في الموسم الثاني على مليون جنيه، على أربعة أقساط.

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن من سرب عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي، سيدة قريبة للغاية منه من أجل ضرب فاروق جعفر، موضحًا أنه سيبيعه بـ100 مليون جنيه في المستقبل.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي"المذاع عبر فضائية "الزمالك" ابن فاروق جعفر بعد سنة أو سنتين بـ100 مليون جنيه زي مصطفى محمد وفتوح .

وأضاف أنه أحرف لاعبي جيله، والأهلي يلهث وراءه من أجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفا.

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وأختتم "منصور"حديثه قائلا : نجل أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي، يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 750 ألف جنيه فقط في الموسم ولم يحصل عليهم حتي الان.

ووجَّه الإعلامي أحمد شوبير، وحارس مرمى الأهلي السابق، رسالة بعد تناول قيمة عقد نجله مع الأهلي في الساعات الأخيرة.

وتناول أحد المسؤولين قيمة عقد مصطفى شوبير، نجل أحمد شوبير وحارس مرمى الأهلي الحالي، قائلًا إنه يتقاضى 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب تناول قيمة عقد نجله مع الأهلي قائلًا: "إذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل".

وتبلغ مدة العقد الجديد لسيف فاروق جعفر، خمس سنوات، تبدأ من موسم 2018/ 2019، حتى 2023/2022، بقيمة ستة ملايين جنيه، يحصل في الموسم الأول على 800 ألف جنيه، على أربعة أقساط، بينما يحصل في الموسم الثاني على مليون جنيه، على أربعة أقساط.