شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد اجتماعا خلال أيام مع قيادات الزمالك لتوقيع عقده الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو الزمالك خلال الأسبوع الجارى، جلسة جديدة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من أجل الحصول على توقيعه على عقده الجديد مع النادى الأبيض، بعد الاتفاق معه حول تجديد التعاقد لمدة موسم جديد، بعد نجاحه في الحصول على بطولتى السوبر الأفريقي والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، إلى جانب قيادته للفريق للتأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث حرص أمير مرتضى منصور على عقد جلسة معه شهدت الاتفاق حول مختلف البنود في عقده على أن يتم عقد جلسة للتوقيع خلال الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من تجهيز العقد الجديد الذى يشهد زيادة راتبه بقيمة 20% بعد النجاحات التي حققها مع الفريق.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على استغلال فترة توقف النشاط الكروى التى تأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل إعداد تقرير كامل ومفصل عن الرجاء المغربى، لشرحه إلى لاعبى الزمالك وتعريفهم بكافة نقاط القوة والضعف بالفريق المغربى، عند استئناف النشاط الرياضى المتوقف خلال الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويأتى تقرير كارتيرون الذى حرص على إعداده خلال الفترة الماضية بعدما كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن احتمالين لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل تفشي فيروس كورونا، والذى تسبب فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى، وأكد "كاف" استئناف الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا من خلال مقترحين في خطاب أرسله إلى الاتحادات الأعضاء ونشرته وجاء كالتالي:

الأول: إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.

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أما المقترح الثاني فتقام مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية في المقترح الثاني يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلي، نظيره فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بينما على مستوى كأس الكونفدرالية، سيلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير وكان "كاف" قد قرر تأجيل نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى شهر ابريل الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.