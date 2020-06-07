شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض اقتراحا من أحد وكلاء اللاعبين بالتفاوض مع آري بابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي إقتراحاً من أحد وكلاء اللاعبين المصريين بالدخول في مفاوضات مع الجناح الأنجولي آري بابل لاعب نادي أول أغسطس الأنجولي خاصة وأن اللاعب رحّب باللعب للدوري المصري وتحديداً في أحد أندية القمة المصرية ، وعلم "الخليج 365" أن وكيل لاعبين مصري عرض على مسئول أهلاوي مؤخراً إمكانية ضم الجناح الأنجولي لاسيما وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرغب في ضم جناح قوي وسريع وصاحب أمكانيات فنية عالية وهي صفات تتواجد في آري بابل الذي يرغب الزمالك في التعاقد معه بقوة.

وأوضح مصدر في الأهلي أن اللاعب الأنجولي وافق على اللعب للأهلي أو الزمالك رغم تلقيه عروض أخرى من المنطقة العربية وأخرها من الدوري الأماراتي ، وأشار المصدر إلى أن المسئول الأهلاوي رفض "مُزاحمة" الزمالك في صفقة لاعب أول أغسطس لعدة أسباب يأتي في مقدمتها ترشيح لاعبين أخرين للأهلي يُفاضل بينهم ويُفضّلهم رينيه فايلر ، بجانب عدم رغبة القلعة الحمراء دخول "مزاد" اللاعب الأنجولي لاسيما وأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة سعر اللاعب بشكل مُبالغ فيه وقد يُثير ذلك أيضاً أزمة مع الزمالك.

وكشف المصدر أن الأدارة الحمراء إعتذرت للوكيل المصري عن أمكانية التفاوض مع آري بابل الذي قد يكون قد إستطلع رأي مواطنه جيرالدو لاعب الأهلي في اللعب للدوري المصري خاصة وأن جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الجناح الأنجولي أكد أن بابل يعلم الكثير عن الدوري المصري ويُفضّل اللعب له عن عروض أخرى كثيرة ، وكشف المصدر ذاته أن محاولات الأهلي لضم لاعب أجنبي خلال الصيف المقبل مازالت جارية.