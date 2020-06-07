هاني سعيد يكشف دور عبد الله السعيد داخل بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي
أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن عبد الله السعيد لاعب المنتخب له دور هام داخل الفريق، ولا يعتبر لاعب عادي.
وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" عبد الله السعيد يعتبر احد عضاء الجهاز الفني لبيراميدز، ونقوم باستشارته في بعض الأمور ايضا خارج الملعب".
وأضاف، أنه يتواصل دائما مع السعيد للحصول على مشورته في بعض الأمور ورأيه حول بعض اللاعبين، لافتا أنه يملك من الخبرات الكثيرة بالإضافة أنه أكثر لاعب ملتزم داخل الفريق.
وأوضح، أن إدارة بيراميدز كانت ستتراجع عن صفقة أحمد فتحي، لو كان اللاعب توصل لحل مع إدارة النادي الأهلي وقرر البقاء مع القلعة الحمراء.
وانتقل للحديث عن تجربة اللعب لفريق الزمالك قبل عدة سنوات، لافتا أنه تعرض للسب في العديد من المرات من الجماهير البيضاء لاعتقادهم في أنه أهلاوي ولا يقدم كل ما لديه للفريق.
وأضاف: لم اوقع للأهلي والزمالك في نفس الوقت، وخوفي من الايقاف كان سبب انصمامي للفريق الابيض".
وأتم تصريحاته:" كنت ألعب بشكل دائم مع منتخب مصر والأمور أثناء تواجدي مع الإسماعيلي لم تكن جيدة لذلك كنت ابحث عن فريق كبير يحافظ على لاعبيه ووقع الاختيار وقتها على الزمالك".
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