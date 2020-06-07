شكرا لقرائتكم طارق العشري: وضعنا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الموسم الحالي وننتظر القرار النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري أنه وضع سيناريوهات للفترة المقبلة سواء كانت مع الغاء الدوري المصري الممتاز أو استكمال البطولة.

أضاف طارق العشري خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر أن ه ينتظر اتحاد الكرة تحديد مصير بطولة الدوري المصري حتى يحدد الصفقات التي ستنضم الى الفريق وأخرى التي سترحل.

وقال بالطبع استكمال البطولة سيجعل الفريق يؤجل البت في الصفقات التي سيتم الاستعانة بها في الموسم المقبل أو اللاعبين الراحلين.

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وكشف المدرب الشهير في تصريحاته الى أنه ومنذ اليوم الأول لعمله داخل الفريق البورسعيدي يعمل على تحقيق طموحات النادي وجماهيره الكبيرة مشدداً على أن نوعية اللاعبين الفترة المقبلة ستختلف بشكل كبير في الفريق.

وأشار طارق العشري الى أن عبد الظاهر السقا مدير الكرة مع مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية يعملون بشكل كبير لتحديد مصير الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الأمر والبدء فعلياً في الخطوات المقبلة.

وتحدث طارق العشري عن التغييرات التي طرأت على الأجهزة الفنية للأندية والمنتخبات قائلاً إن التقنيات الحديثة في علم كرة القدم ساهم بشكل كبير في خلق وظائف جديدة مثل محلل الأداء وغيرها.

وقال إن وجود مدرب متخصص للنواحي الدفاعية وآخر للهجومية أمر موجود بالفعل في التدريب منذ فترات طويلة ويقوم بها المدربين المساعدين في التدريبات حيث يتم تقسيمهم كل على حسب وظيفته.