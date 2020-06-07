شكرا لقرائتكم مرتضى عن إنضمام عاشور للزمالك: لن أتحدث عن صفقات إلا والعقد في يدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إمكانية انضمام حسام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، لصفوف النادي الأبيض. وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أتحدث عن أي صفقة للزمالك إلا وعقد اللاعب امتلكه في يدي". وشدد مرتضى على أن عاشور لاعب مميز وتعرض للظلم داخل الأهلي في وجود مجلس محمود الخطيب.

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