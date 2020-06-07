رياضة | برشلونة يجدد اهتمامه بنجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يجدد اهتمامه بنجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حريص على تجديد اتصالاته مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة سيقوم بالتركيز على صفقة نيمار لأن النجم البرازيلي لا يزال أولوية للنادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيحصل في المفاوضات على دعم الوكيل البرازيلي أندريه كوري الذي سبق أن عمل داخل قلعة البلوجرانا منذ عدة سنوات لكنه سيرحل بسبب إعادة هيكلة قسم الكشافة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوري كان سببًا رئيسيًا في إبعاد نيمار عن ريال مدريد منذ 7 سنوات وجلبه إلى صفوف برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من رحيل كوري عن برشلونة لكنه سيواصل العمل مع النادي الكتالوني على إعادة نيمار وأنه سيلعب دورًا كبيرًا في المفاوضات بفضل صداقته للنجم البرازيلي ووالده.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن استبعاد أندريه كوري من قسم الكشافة في برشلونة جاء لأسباب مالية.