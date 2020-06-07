شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء كأس مصر للكاراتيه بسبب"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي إلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي عبر الفيديو كونفرانس وفي حضور عصام عبدالرؤوف والدكتور صالح عتريس عضوي مجلس الإدارة، وأحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات مع رؤساء ومدربي منطقتي الأقصر وأسوان.

أكد الدهراوي أنه تقرر إلغاء مسابقة كأس مصر لتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وصعوبة إجرائها في الفترة المقبلة، ووعد رئيس الاتحاد بعمل سيمنار للتحكيم (أون لاين عن بعد) ودورة مدربين على هامش كل بطولة قطاع جنوب الصعيد بالأقصر واسوان لرفع مستوى المدربين وعمل منتخب للأقصر واسوان ،و الاستعانه بمدرب من مدربين المنتخب القومى.

في نهاية الاجتماع، وجه المدربون الشكر لمجلس إدارة الاتحاد على الطفرة التي تم عملها بالصعيد من زيادة واضحة في عدد المدربين ورفع مستواهم، بالإضافة إلى زيادة عدد الحكام، ورفع مستواهم، وكذلك بسبب الدورات المتتالية للصعيد من أجل حصول عدد من اللاعبين على مراكز متقدمة في أسوان و البحر الأحمر في بطولات الجمهورية. وأعلن محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه ، أنه بصدد التفكير فى تنظيم البطولات المحلية فى ملاعب مفتوحة جيدة التهوية بدلا من الصالات المغطاة وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها بسبب تفشى فيروس كورونا. وحرص اتحاد الكاراتيه على دعم ومساندة الجيش الأبيض من أطباء وتمريض فى مواجهة فيروس كورونا، مع توجيه الشكر لهم على ما يقدمونه من تضحية بأرواحهم للدفاع عن البشرية.