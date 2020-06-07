شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: نجلى "سيف" وقع للزمالك وقت خلافى مع مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الاتهامات التي تم توجيها له بشان مجاملة النادي الأبيض لنجله سيف لاعب فريق الشباب بالنادي وتوقيعه على عقود انضمامه للقلعة البيضاء بعقد يصل قيمته لـ 6 ملايين جنيه.
أضاف جعفر خلال تصريحات لقناة الزمالك: "لم أتدخل مطلقاً في توقيع سيف للزمالك، بل على العكس توقيعه في عام 2018 تزامن مع خلاف شديد بيني وبين مرتضى منصور رئيس النادي".
وأضاف ملك النص: "سيف لاعب جيد وشهادتي مجروحة فيه ولكن اسألوا مدربيه وستعلمون ما يقدمه من مستوى فني".
وأوضح فاروق جعفر:" سيف تنازل عن 500 ألف جنيه من مستحقاته عندما انضم لصفوف سموحة، واللاعب يحصل على 700 ألف جنيه في الموسم ويُخصم منها ضرائب"
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن نشر عقد سيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مُفصل"، ومقصود، مبدياً استئائه الشديد من الواقعة.
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