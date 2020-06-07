شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يكشف عن أغلى هدف فى مسيرته الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن هدفه في شباك بتروأتلتيكو الانجولي في الثانية الأخيرة من عمر مباراة الفريقين بمرحلة المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، هو الأغلى في مسيرته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لكونه السبب فى إعادة الفارس الأبيض للمنافسة من جديد على اللقب.

أضاف أوباما على شاشة قناة الزمالك:" لن انسى مطلقاً هدفي في بتروأتلتيكو الذي أعادنا من جديد للمنافسة على الكونفدرالية"، وواصل أوباما تصريحاته مؤكداً أن روح لاعبي الزمالك هي السر وراء أي انتصار يحققه الفريق.

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