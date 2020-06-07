شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وزن يومية للاعبي المقاصة استعدادا لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، من اللاعبين ضرورة عمل قياسات وزن يومية وإرسالها إلي الجهاز الفني لإجراء تعديلات فورية علي برنامج التدريب وفقا لوزن كل لاعب خلال فترة التوقف الحالية بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا، ويعقد الجهاز الفني اجتماعا مع لاعبي الفريق بصفة دورية للحديث عن الأزمات والعقبات التي يواجهها اللاعبون خلال الفترة الحالية في محاولة من الجهاز الفني للتواجد دائما مع اللاعبين في أزماتهم.

كما وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة خطة لتقليل معدل أعمار لاعبي الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود أكثر من لاعب في صفوف المقاصة، تخطي عامه الـ 30، وفي ظل رغبة إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام في تقليل أعمار اللاعبين حتي يتمكن مجلس الإدارة من تسويق اللاعبين مرة أخرى.

في نفس السياق، استقر إيهاب جلال علي تدعيم 4 مراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم المقبل، حيث يرغب إيهاب جلال في عودة الفريق الي المربع الذهبي للدوري في الموسم المقبل، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة علي تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع ولاعب مهاجم ولاعب وسط مهاجم، علي ان يكون هناك إمكانية لضم لاعب اجنبي واستبداله بأحد الأجانب المتواجدين في الفريق ولكن بشرط ان يكون في مركز الوسط المهاجم او المهاجم الصريح.

Advertisements

فيما طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من لاعبيه عمل قياسات بدنية خلال الفترة المقبلة، تحسبا لعودة النشاط الرياضي المحتمل خلال الايام القادمة عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ابلغ ايهاب جلال اللاعبين بضرورة الالتزام ببرنامج التدريبات الموضوع من جانب المدير الفني، والعمل علي زيادة معدلات اللياقة البدنية ، حتي يكون اللاعبين جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات.