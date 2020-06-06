محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد صامويل مابوندا لاعب خط وسط نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه يفتخر بالمشاركة في مباريات أمام أكبر الأندية العالمية والأفريقية، حسبما وصف.
وأشار مابوندا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لصنداونز أنه يمتلك ذكريات رائعة خلال المباريات التي خاضها أمام أندية كبرشلونة الإسباني، الأهلي والزمالك من مصر، والوداد المغربي.
وقال لاعب صنداونز: "لعبت بعض المباريات أمام أكبر فرق العالم، تواجدت ضد برشلونة، الزمالك، الأهلي والوداد، مثل هذه المباريات تجعلك تشعر بالفخر".
وأكمل: "خلال مثل هذه المباريات فإنك تقدم كل ما لديك، تجتهد وتقدم كل ما تمتلكه من أداء وإمكانيات".
وأضاف: "لدي شيئًا ما أفتخر به، لدي لحظات خاصة في كل مباراة أمام هذا الرباعي، أول مباراة لعبتها نجحنا في الفوز على الأهلي 5-0 وهي للتاريخ، لأنهم لم يخسروا بهذه النتيجة من قبل".
واختتم: "أمام الزمالك نجحت في التسجيل أيضًا بعدما سجلت للمرة الأولى أمام وفاق سطيف، ونجحنا أيضًا في تكوين ذكريات رائعة مع الوداد وجماهيره".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب صنداونز: أفتخر باللعب أمام برشلونة والزمالك والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.