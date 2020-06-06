لاعب صنداونز: أفتخر باللعب أمام برشلونة والزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد صامويل مابوندا لاعب خط وسط نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه يفتخر بالمشاركة في مباريات أمام أكبر الأندية العالمية والأفريقية، حسبما وصف.

وأشار مابوندا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لصنداونز أنه يمتلك ذكريات رائعة خلال المباريات التي خاضها أمام أندية كبرشلونة الإسباني، الأهلي والزمالك من مصر، والوداد المغربي.

وقال لاعب صنداونز: "لعبت بعض المباريات أمام أكبر فرق العالم، تواجدت ضد برشلونة، الزمالك، الأهلي والوداد، مثل هذه المباريات تجعلك تشعر بالفخر".

Advertisements

وأكمل: "خلال مثل هذه المباريات فإنك تقدم كل ما لديك، تجتهد وتقدم كل ما تمتلكه من أداء وإمكانيات".

وأضاف: "لدي شيئًا ما أفتخر به، لدي لحظات خاصة في كل مباراة أمام هذا الرباعي، أول مباراة لعبتها نجحنا في الفوز على الأهلي 5-0 وهي للتاريخ، لأنهم لم يخسروا بهذه النتيجة من قبل".

واختتم: "أمام الزمالك نجحت في التسجيل أيضًا بعدما سجلت للمرة الأولى أمام وفاق سطيف، ونجحنا أيضًا في تكوين ذكريات رائعة مع الوداد وجماهيره".