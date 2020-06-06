رياضة | هاني العقبي: لابد من عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هاني العقبي: لابد من عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هاني العقبي لاعب الأهلي الأسق، والمدير الفني الحالي لفريق المصريه للاتصالات ، أنه لابد من رجوع النشاط الرياضي بجميع الأقسام مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لسلامة الجميع .

وأضاف العقبي في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي" أن توقف النشاط الرياضي أضر بلاعبين والمدربين، وجميع عناصر اللعبة، بينما معظم المجالات الأخري مازالت تعمل، متسائلا، هل الرياضة فقط هي التي تساعد على انتشار المرض؟!.

وأكد العقبي علي عن هناك أندية كثيرة لا تعطي لاعبيها مستحقاتهم منذ شهور قبل حتي جائحة كورونا، مشيرا أنه في حالة إلغاء النشاط يجب على روساء الأندية أن تمنح لاعبيها كافه الحقوق سواء قسم ثاني او ثالث أو رابع.