رياضة | دورتموند يهزم هيرتا برلين ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دورتموند يهزم هيرتا برلين ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ضيفه هيرتا برلين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاءت المباراة متواضعة المستوى وافتقد بوروسيا دورتموند حدته الهجومية المعهودة كما أخفق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وندرت الفرص التهديفية الحقيقية، لكن دورتموند نجح في حسم النقاط الثلاث بهدف وحيد سجله إيمري تشان في الدقيقة 58.