شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول لم يفقد الأمل في التعاقد مع «فيرنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرفض نادي ليفربول الإنجليزي الاستسلام لفكرة خسارته لسباق التعاقد مع نجم أر بي لايبزيج تيمو فيرنر، بعد التقارير التي أكدت توصل تشيلسي لاتفاق مع اللاعب لدفع الشرط الجزائي في عقده وضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت العديد من التقارير الإنجليزي قد أكدت توصل تشيلسي لاتفاق مع «فيرنر» لينتقل الدولي الألماني لملعب ستامفورد بريدج بداية من الموسم القادم، بعد أشهر من ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى المنافس ليفربول.

وحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، فإن الريدز لم يفقد الأمل بعد في التعاقد مع «فيرنر»، إذ سيعود النادي بعرض قد يفوق عرض البلوز فيما يتعلق بالشروط الخاصة باللاعب.

وكان «فيرنر» أحد أولويات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادم، إذ يعتبر من اللاعبين الذين يحظوا بإعجاب كبير من المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب.