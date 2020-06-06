شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يفتح خط مفاوضات مع عبد المنصف لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى المصرى البورسعيدى خط مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، من أجل جس نبضه فى الانتقال لصفوف الفريق البورسعيدى بداية من الموسم المقبل، حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.

واستقر طارق العشري على تحديد احتياجاته للموسم الجديد، لسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق ب6 مراكز لتدعيم الفريق، وهي حراسة المرمى وقلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ورأس الحربة.

وجاءت مفاوضات المصرى البورسعيدى مع "أوسة" بعد أن فشلت المفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، بسبب ضخامة المقابل المادى الذى حدده النادى الحربى مقابل الاستغناء عن خدمات حارس مرماه.

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عبد المنصف صاحب الـ 43 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات، وحصد الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

كما حقق "أوسة" رقما قياسيا آخر، بمشاركته فى 24 موسما متتاليا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يصبح محمد عبد المنصف أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، ويحرص أوسة على مواصلة تدريباته بصورة يومية خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.