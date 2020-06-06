شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة والصالة المغطاة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة الأعمال الإنشائية التى يتم تنفيذها فى مركز شباب الجزيرة 2، والصالة المغطاة، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع، وفى هذا الصدد قال وزير الرياضة إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعي، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية فى التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن مركز شباب الجزيرة ٢ واحد من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة، وسيسهم فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وتتضمن العملية الإنشائية داخل مركز شباب الجزيرة ٢ مبنى الاسكواش المكون من 4 ملاعب اسكواش قانونية، مكاتب، إدارية، كافيتريا، صالات متعددة الأغراض، وكذلك مجمع حمامات سباحة يضم حمام سباحة اوليمبى، حمام سباحة نصف أوليمبى، ٢حمام سباحة اطفال.

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ويشمل المركز منطقة للملاعب تضم ملعب كرة قانونى، و٣ ملعب كرة خماسى، و٢ ملعب متعدد الاغراض، و٢ملعب تنس، بالاضافة إلى مبنى قاعة الاحتفالات المكون من صالة احتفالات ٥٠٠ فرد مغلقة، و صالة احتفالات مفتوحة بالاضافة الى مطعم متكامل، و مبنى ادارى كامل يحتوى على مكاتب، وجيم رجال و نساء صاله أفراح، ومكتبة، دور ادارى، بالإضافة إلى مبنى اجتماعى مكون من صالة، متعددة للاطفال، و مكتبة، ومطعم، ومسجد.

وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور أشرف صبحى الصالة المغطاة ب٦ أكتوبر، وشاهد عرضا خاصا بتطوير كامل للصالة والاستفادة من المنشآت الملحقة، ووجه الوزير بضرورة استثمار كافة المبانى والمساحات الملحقة بالصالة وتعظيم قيمتها حتى تكون ذات قيمة اقتصادية.