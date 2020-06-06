شكرا لقرائتكم رونالدو.. أول لاعب كرة قدم يدخل "نادي المليار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أول لاعب كرة قدم يصل مجموع دخله إلى مليار يورو، وذلك منذ بداية مسيرته الاحترافية مطلع القرن الحالي. وبحسب مجلة "فوربس" المختصة بعالم المال، فإن رونالدو ثالث رياضي يدخل "نادي المليار" بعد لاعب الغولف الشهير تايغر وودز، والملاكم فلويد مايويذر. وحصل رونالدو على 650 مليون يورو من رواتبه مع الأندية التي مثلها في مسيرته الاحترافية وهي سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس، بينما يحصل رونالدو على 36 مليون يورو سنوياً ثمناً للإعلانات عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، إذ تبلغ قيمة المنشور الواحد لدى رونالدو 800 ألف يورو، بخلاف نشاطاته في مجال الفندقة وعالم الأزياء والعطور، تحت علامته التجارية "سي آر 7".

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