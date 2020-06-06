والدة نيمار دا سيلفا تنقل حبيبها الصغير للمستشفى في حالة خطرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقلت نادين غونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أعشيقها الشاب تياجو راموس إلى المسشفى بحالة خطرة.

صحيفة “ذا صن” البريطانية ذكرت أن غونسالفين البالغة من العمر 52 عاما، أسعفت راموس الذي يصغرها بـ30 عاما إلى المسشفى بعد تعرضه لجرح عميق بالزجاج في شقة بمدينة سانتوس الساحلية البرازيلية.

الصحيفة أضافت أن الجيران سمعوا صراخا صادرا من الشقة التي كان غونسالفين وراموس فيها ليلة الحادث.. ونقلت عن المتحدث باسم غونسالفين قوله: كل شيء على ما يرام الآن، حصل راموس على غرز لجرح عميق فوق كوعه بسبب الزجاج وحالته مستقرة.

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ولم يتضح على الفور إذا كان راموس عاد إلى المنزل أو بقي في المسشفى.

الحادثة تؤكد استمرار العلاقة بين الثنائي رغم التقارير التي تحدثت عن انفصالهما بعد 13 يوما فقط على إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما، بسبب اكتشاف غونسالفين علاقات راموس “الشاذة” بالعديد من الرجال.

صحيفة “ذا صن” البريطانية ذكرت أن غونسالفين البالغة 52 عاما وتكبر راموس بـ30 عاما، قامت باستئجار شقة فاخرة لعشيقها بجانب قصرها في مدينة ساو باولو البرازيلية، ليبقيا قريبين من بعضهما.