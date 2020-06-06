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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي ليخت ينفي شائعات رحيله عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
نفى ماتياس دي ليخت مرة أخرى التقارير التي تفيد بأنه يريد مغادرة يوفنتوس حيث اكد انه سعيد جدا في النادي .
جاء ذلك في حديثه إلى Tuttosport نشره الموقع الرسمي للنادي الايطالي حيث تحدث عن شعوره الاول بعد وصوله الى "البيانكوري" وعن أقوى زملائه في الفريق .
واشار المدافع الهولندي الى ان الترحيب من زملائه في الفريق جعله يشعر على الفور بأنه جزء من العائلة .
وعن اقوى زميل في الفريق اكد دي ليخت انه الى جانب كريستيانو رونالدو هناك لاعبان معجب بادائهما هما باولو ديبالا ورودريغو بيتانكور.
وفي الختام اشاد اللاعب بمدرب الفريق ماوريسيو ساري الذي بالنسبة له هو دقيق جدا ويهتم جيدا بالتفاصيل .
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