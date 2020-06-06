دي ليخت ينفي شائعات رحيله عن يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

نفى ​ماتياس دي ليخت​ مرة أخرى التقارير التي تفيد بأنه يريد مغادرة ​يوفنتوس​ حيث اكد انه سعيد جدا في النادي .



جاء ذلك في حديثه إلى Tuttosport نشره الموقع الرسمي للنادي الايطالي حيث تحدث عن شعوره الاول بعد وصوله الى "البيانكوري" وعن أقوى زملائه في الفريق .

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واشار المدافع الهولندي الى ان الترحيب من زملائه في الفريق جعله يشعر على الفور بأنه جزء من العائلة .

وعن اقوى زميل في الفريق اكد دي ليخت انه الى جانب ​كريستيانو رونالدو​ هناك لاعبان معجب بادائهما هما ​باولو ديبالا​ ورودريغو بيتانكور.

وفي الختام اشاد اللاعب بمدرب الفريق ماوريسيو ساري الذي بالنسبة له هو دقيق جدا ويهتم جيدا بالتفاصيل .