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دي ليخت ينفي شائعات رحيله عن يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

نفى ​ماتياس دي ليخت​ مرة أخرى التقارير التي تفيد بأنه يريد مغادرة ​يوفنتوس​ حيث اكد انه سعيد جدا في النادي .

جاء ذلك في حديثه إلى Tuttosport نشره الموقع الرسمي للنادي الايطالي حيث تحدث عن شعوره الاول بعد وصوله الى "البيانكوري" وعن أقوى زملائه في الفريق .

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واشار المدافع الهولندي الى ان الترحيب من زملائه في الفريق جعله يشعر على الفور بأنه جزء من العائلة .

وعن اقوى زميل في الفريق اكد دي ليخت انه الى جانب ​​ هناك لاعبان معجب بادائهما هما ​باولو ديبالا​ ورودريغو بيتانكور.

وفي الختام اشاد اللاعب بمدرب الفريق ماوريسيو ساري الذي بالنسبة له هو دقيق جدا ويهتم جيدا بالتفاصيل .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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