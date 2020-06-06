وفاة بطلة أوروبا بتنس الطاولة إثر سقوطها من الطابق 16

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 لقيت بطلة أوروبا بتنس الطاولة لفئة الصغار المولدوفية إليزابيت ميدفيكي Elizabeth Medvecky حتفها إثر سقوطها من نافذة منزلها .

Advertisements ووفقا لموقع Регион Online الروسي فإن الرياضية البالغة 21 عاما سقطت من نافذة منزلها بالطابق 16 الواقع في عاصمة مولدوفا. واشار الموقع الى ان أسباب الواقعة ما زالت غير معروفة وتستبعد عائلة ميدفيكي نظرية انتحار الفتاة الشابة . يذكر ان ميدفيكي فازت بالميدالية الذهبية للبطولة الأوروبية في عام 2010، وفي سجلها العديد من المسابقات المحلية والإقليمية وحائزة على درجة الماجستير في رياضة تنس الطاولة.

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