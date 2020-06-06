شكرا لقرائتكم اتصالات بين سموحة والأهلي لبحث مصير 5 لاعبين في ميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية اتصالات من نظراؤهم في سموحة من أجل معرفة شروطهم لتجديد إعارة أو بيع لاعبي الأحمر المُعارين للنادي السكندري بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري حيث فتح مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر خط اتصالات مع الإدارة الأهلاوية للتعرف على مطالب الأحمر من أجل تجديد إعارة بعض لاعبي الأهلي أو بيعهم نهائياً.

ويضم سموحة خمسة لاعبين مُعارين من الأهلي ، هم، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، كريم يحيى ، فوزي الحناوي ومحمد عبد المنعم ، ويرغب النادي السكندري في معرفة مصير هؤلاء اللاعبين لاسيما وأن هناك من تلقي عروضاً من هؤلاء اللاعبين ، كما يتطلع النادي السكندري لمعرفة إمكانية عودة بعضاً من هذا الخماسي للأهلي بعد إنتهاء الإعارة.

على صعيد متصل ، طلب اللاعبون المُعارون من الأهلى لأندية أخرى من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم، فى ظل تلقيهم عروضاً من أندية محلية وخارجية من أجل البت فيها، لاسيما فى ظل رغبة هذه الأندية إنهاء الصفقة لصالحها حال موافقة الأهلي.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).

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مسولو الأهلى أبلغوا الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق" بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى الجونة وإنبى والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية الموسم الجاري