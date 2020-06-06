أزمة في تشيلسي بسبب فيرنر

يبدو أن هناك بوادر أزمة جديدة داخل جدران نادي تشيلسي الإنجليزي، بسبب مفاوضات التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى ليفربول.

وتكمن الأزمة في عملية خفض أجور لاعبي تشيلسي والتي باتت شبه معقدة في الوقت الحالي، بعد أنباء عن توقيع تيمو فيرنر المقترح، حيث وافق البلوز على صفقة مبدئية للتعاقد مع مهاجم

لايبزيج بعد استيفاء شرط الاستغناء عنه البالغ 54 مليون جنيه إسترليني.

وكان نادي تشيلسي يناقش مع لاعبيه ضرورة الموافقة على تخفيض الأجور خلال الفترة الجارية، للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الإنجليزي بسبب توقف النشاط الرياضي في ظل جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "سيكون من الخطأ أخلاقياً أن يطلب النادي

من لاعبيه أن يأخذوا تخفيضات في الأجور للمساعدة في التكاليف ثم الخروج وإنفاق الكثير من المال في سوق الانتقالات، وهذا من شأنه أن يفسد غرفة الملابس بأكملها".

من ناحية أخرى أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مدرب فريق تشيلسي، فرانك لامبارد، عقد اجتماعًا سريًا مع لاعب فريق لايبزيج تيمو فيرنر، في وقت سابق من هذا العام لإقناعه بفكرة الانتقال إلى النادي اللندني، وأبدى أكثر من نادي رغبته في الحصول على خدمات فيرنر، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، مثل ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد.