شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمر السعيد يشارك النصف الحلو فى نزهة على "البسكلتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام خلال قيامه بجولة على الدراجة مع زوجته وابنته، كنوع من الترفيه لكسر ملل توقف النشاط الرياضي والعزل المنزلي المتبع منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وتسبب في إبقاء الملايين داخل منازلهم.



عمر السعيد وابنته



عمر السعيد وزوجته

واقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة الي صفوف ناديه السابق وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدي اللاعب موافقة مبدئية علي العودة لوادي دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائي بالنسبة لإدارة الزمالك لحسم مصيره من البقاء أو الرحيل للإعلان عن وجهته المقبلة، خاصة أن الزمالك يرغب في دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية اخري من بينهم عمر السعيد.

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في نفس السياق فإن إدارة الزمالك لم تحسم حتي الأن موقفها من اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون سواء بالبيع او الاعارة او الدخول ضمن صفقات تبادلية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للدوري سواء باستكمال الموسم الحالي او الغاءه واعلان موعد بداية الموسم المقبل.

ولجأ المدرب الفرنسى لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا.