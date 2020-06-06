شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن هاتفياً على استقرار حالة أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، اتصالا هاتفيا بالفنانة ماجدة زكى اطمأن من خلالها على استقرار حالة شقيقها الدكتور أشرف زكى أمين صندوق نادى الزمالك، وكان زكى قد أجرى جراحة لتركيب دعامة فى القلب وحرص المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة النادى على الاطمئنان عليه متمنين له الشفاء العاجل.

وأكد نائب رئيس الزمالك، فى وقت سابق، على قيام مرتضى منصور رئيس النادى وأعضاء المجلس بالاطمئنان على الحالة الصحية لأشرف زكى أمين الصندوق بقلعة ميت عقبة ونقيب المهن التمثيلية عبر مجموعة من اتصالات من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجرائه الجراحة، وخضع زكى لجراحة عقب تعرضه لوعكة صحية حيث يخضع لفترة علاج سريعة.

وأوضح الفنان إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون خرج من غرفة العمليات بعد الانتهاء من تركيب دعامة فى القلب داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وأضاف فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الدكتور أشرف زكى خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب، وانتهى بالفعل من تركيبها وغادر المستشفى وهو الآن يتواجد داخل منزله، وسيعاود نشاطه فى العمل مرة أخرى خلال فترة راحة قصيرة.

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وكانت النجمة دنيا سمير غانم عبرت عن تمنياتها بالشفاء ودوام الصحة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بعد خضوعه لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيل، ونشرت دنيا صورة تجمع أشرف زكى، وزوجته النجمة روجينا، حيث أثنت على جهده الكبير الذى يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشئونهم.

يشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.