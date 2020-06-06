شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقى عرضا من وكلاء لضم محمد إبراهيم فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة والزمالك السابق لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة في ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة والذي أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل بفرمان من فايلر والذي أكد أنه لن يكون له مكان في قائمة الفريق بالموسم الجديد.

وتناقش لجنة التخطيط مع فايلر العرض الخاص بالتعاقد مع محمد إبراهيم، إلا أن هناك خلاف حول التعاقد معه، فهناك تيار يؤكد أنه لن يُفيد الفريق على الصعيد الفني، وهناك تيار أخر يرى أن التعاقد معه سيمثل إضافة للفريق نظراً لامتلاكه قدرات فنية وبدنية جيدة، خاصة وأنه لن يكلف خزينة النادي مبلغ كبير.

ن ناحية أخرى ، نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد بشأن إعادة تفكير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بشأن الصفقات المُزمع حسمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومطالبته بضم حارس مرمى أو ظهير أيمن للفريق بعدما سبق ورفض تدعيم هذين المركزين، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المدرب السويسرى لم يُغيّر قناعاته بشأن هذا المراكز وجدد تأكيداته أن الأهلى لا يحتاج ضم حارس مرمى بعد رحيل شريف إكرامى لبيراميدز، ولا يحتاج ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى لنفس النادى، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن احتياجات فايلر للموسم الجديد معروفة ومُحددة وجارٍ العمل على تنفيذها.