الفيفا يضع رباعي اتحاد الكرة في ورطة

أشعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الصراع في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمقرر إجراؤها خلال نوفمبر المقبل بحد أقصى، بعد قراره المفاجئ بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وقرر الفيفا اختيار النائب من داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، في الوقت الذي قرر فيه تطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، بما يعني أنه في حالة قضاء أي مرشح دورتين في العضوية يترشح على

منصب آخر.

لكن الفيفا بعد قرار اختيار النائب من داخل المجلس، جعل المرشحين الذين ينطبق عليهم بند الـ8

سنوات، مجبرين على خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة فقط، خاصة وأنه لم يعد هناك مناصب يتم الترشح عليها إلا العضوية أو الرئيس، مما يمثل أزمة كبيرة للمرشحين الذين ينطبق عليهم بند الـ8 سنوات وهم: أحمد مجاهد، خالد لطيف، سيف زاهر، عصام عبد الفتاح.

ولم يعد أمام الرباعي فرصة للترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة إلى على مقعد الرئيس، الأمر الذي يصعب حدوثه خاصة مع نية هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، في الترشح على رئاسة الجبلاية الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يجري اتحاد الكرة محاولات مع الفيفا من جديد ليكون منصب النائب بالانتخاب، خاصة وأنه لا يوجد مناصب أخرى، سوى العضوية والرئاسة فقط.