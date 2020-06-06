شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: المطالبة باستعادة لقب القرن من أجل الأجيال القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن المطالبة بالحصول على لقب القرن الأفريقي حق أصيل لناديه.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «بحث مجلس الإدارة عن لقب القرن حق أصيل لنا، ونسعى لتلبية رغبات الجماهير في هذا الشأن».

وتابع: «محاربة المجلس الأبيض لاستعادة لقب القرن الأفريقي من أجل الأجيال القادمة».

وأوضح: «الأمر سيطرح أمام الاتحاد الدولي وهو من سيحدد أحقية الزمالك في اللقب من عدمها، ويكفينا شرف المحاولة والبحث عن حقنا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».

وكان مجلس إدارة الزمالك، شكل لجنة لإعداد ملف بطل القرن الأفريقي برئاسة أحمد جلال إبراهيم وتضم إسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور.

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