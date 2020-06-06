دورانت يشتري أسهماً في فريق فيلادلفيا لكرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس أن نجم كرة السلة الأمريكية كيفن دورانت اشترى حصة قليلة من أسهم فريق فيلادلفيا يونيون لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة «سبورتس بيزنس دايلي» أن دورانت اشترى حصة في نادي فيلادلفيا يونيون تتراوح بين 1 و5 في المئة.

وليست المرة الأولى التي يقوم فيها دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع جولدن ستايت ووريرز، بشراء أسهم في أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم. فقبل عامين قام بشراء حصة في دي سي يونايتد في مسقط رأسه في واشنطن العاصمة.

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل حول ما إذا كان استثمار النجم الحالي لبروكلين نتس شخصياً أم تم من خلال شركته «ثيرتي فايف فنتشور».

ودورانت هو الأحدث في قائمة طويلة من المشاهير الذين يشترون حصصاً قليلة في فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتشمل القائمة: لوس أنجلوس إف سي (ويل فيريل، ماجيك جونسون، ميا هام، نومار غارسابارا)، وسياتل سوندرز (راسل ويلسون، درو كاري)، وهيوستن دينامو (جيمس هاردن)، وفانكوفر وايت كابس (ستيف ناش)، وأوستن إف سي (ماثيو ماكنوي).

كما يملك «الملك» ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز 2 في المئة في ليفربول الإنجليزي منذ 2011.