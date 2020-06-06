رياضة | تصريحات مودريتش عن مورينيو ورونالدو

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مودريتش عن مورينيو ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، عن مشادة حدثت بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق الملكي مع مواطنه كريستيانو رونالدو عام 2013.

وكشف مودريتش خلال سيرته الذاتية، والتي نقلت جانبا منها صحيفة ماركا، قائلا:" كما في مباراة بكأس ملك إسبانيا، ورونالدو لم يكن يضغط على الخضم، رغم تقدمنا بهدفين دون رد".

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وتابع:" لقد كان مورينيو غاضبًا بشدة من رونالدو، واستمر الشجار بينهما لفترة طويلة في الملعب".

وواصل:" عقب عودتنا لغرفة خلع الملابس بين الشوطين، رأيت رونالدو حزين وبائس للغاية، وقال (أنا أبذل قصارى جهدي ولا زال ينتقدني)".

وأتم:" دخل مورينيو الغرفة، وبدأ في انتقاد رونالدو، الثنائي أصبح ساخنًا لدرجة أن بعض اللاعبين تدخلوا لمنع حدوث معركة حقيقية بينهما".