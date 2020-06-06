اخبار الرياضه

رياضة | تصريحات مودريتش عن مورينيو ورونالدو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مودريتش عن مورينيو ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط نادي ، عن مشادة حدثت بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق الملكي مع مواطنه عام 2013.

وكشف مودريتش خلال سيرته الذاتية، والتي نقلت جانبا منها صحيفة ماركا، قائلا:" كما في مباراة بكأس ملك إسبانيا، ورونالدو لم يكن يضغط على الخضم، رغم تقدمنا بهدفين دون رد".

Advertisements

وتابع:" لقد كان مورينيو غاضبًا بشدة من رونالدو، واستمر الشجار بينهما لفترة طويلة في الملعب".

وواصل:" عقب عودتنا لغرفة خلع الملابس بين الشوطين، رأيت رونالدو حزين وبائس للغاية، وقال (أنا أبذل قصارى جهدي ولا زال ينتقدني)".

وأتم:" دخل مورينيو الغرفة، وبدأ في انتقاد رونالدو، الثنائي أصبح ساخنًا لدرجة أن بعض اللاعبين تدخلوا لمنع حدوث معركة حقيقية بينهما".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا