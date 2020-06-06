شكرا لقرائتكم جمال محمد علىيتقدم بعدة مقترحات لوزير الرياضة لإستكمال مسابقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بمقترح إلى وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بإستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم ووضع عدة مقترحات ، وتضمن المقترح المقدم من جمال محمد على أن يتم إلغاء الهبوط فى الدوري الممتاز هذا الموسم وتصعيد 4 فرق من القسم الثاني وهم أوائل المجموعات الثلاث بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز ثاني على أن يتم إقامة الدوري الممتاز فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهبوط 4 فرق من كل مجموعة فى الموسم المقبل وهو الإقتراح الذى يتم دراسته من قبل الوزير و إن كان أقرب للرفض خاصة فى ظل عدم موافقة بعض أعضاء اللجنة الخماسية عليه.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن هذا المقترح سيتم رفضه من قبل الوزير خاصة بسبب صعوبة إقامة دوري المجموعتين وعدم قوته فنيا وتسويقيا، وسيتم حسم مصير بطولة الدوري خلال الساعات المقبلة وتحديداً يوم 15 و القرار سيكون من قبل الدولة وليس اتحاد الكرة.

Advertisements

فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات ، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.