المستشار القانوني للأهلي يستقيل من منصبه للرد على تجاوزات ’’منصور‘‘.. وهاشتاج ’’#عثمان_افضح_مرتضى‘‘ يجتاح تويتر

كتب: ضياء السقا

تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بإعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، عن عدم الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، للرد على تجاوزات ’’مرتضى منصور‘‘، رئيس الزمالك.

وقال عثمان في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، إنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسؤوليه وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها.

وكشف محمد عثمان أنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه.

ولذلك قرر عثمان الإعتذار عن عدم استكمال مهمته خلال هذه الفترة "احتراما لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسؤوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام".

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.

عثمان يكشف كواليس الاستقالة

Advertisements

من جانبه، استنكر عثمان، تعرضه للهجوم من قٍبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لرفعه قضية بصفة عمله ضده.

وكشف عثمان، كواليس الاستقالة، خلال مداخلة مع برنامج الماتش للإعلامي هاني حتحوت: "بسبب عملي تم تناولي بشكل مُسيء ومهين وبالأكاذيب التي لا يقبلها شخص على نفسه لذا مضطر أرد أمام الرأي العام على قناة الزمالك ومرتضى منصور، وبمجرد إنني رفعت قضية بصفة عملي ضده أصبحت شيطاناً هذا كلام غير مقبول وسأرد بقوة خلال الساعات المقبلة بصورة محترمة تليق بي".

وأشار المستشار القانوني السابق للنادي الأحمر، إلى أن إدارة الأهلي طالبته كالعادة بعدم الرد ولكنه وجد أن الأمر لا يحتمل عدم الرد فتقدم باستقالته لأن الأمر تحول لأمر شخصي بعيد عن النادي الأهلي الذي لا يريد أن تناله أي من الردود، مضيفاً:"الأهلي بيتي ولا استطع التأخر عليه ولكن لدي قضية شخصية حاليا وبعدما أنهيها سأنظر ما سأفعل عقب ذلك".

وأتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أن كل الطرق القانونية التي سلكها الأهلي ضده كانت تصطدم بالحصانة ولابد أن يعلم الجميع من يمنحه هذه الحصانة، مضيفاً:"لايصح أن يفتح أولادنا التليفزيون فيستمعون لهذه الألفاظ ويجب ألا تسكت الدولة على هذا وعلى استخدام التليفزيون بهذه الصورة".

هاشتاج ’’#عثمان_افضح_مرتضى‘‘ يجتاح تويتر

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج "#عثمان_افضح_مرتضي"، والذي دشنه جماهير الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالتزامن مع أزمة المستشار القانوني للنادي مع رئيس الزمالك.