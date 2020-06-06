المستشار القانوني للأهلي يستقيل من منصبه للرد على تجاوزات ’’منصور‘‘.. وهاشتاج ’’#عثمان_افضح_مرتضى‘‘ يجتاح تويتر

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كتب: ضياء السقا
تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بإعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، عن عدم الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، للرد على تجاوزات ’’مرتضى منصور‘‘، رئيس الزمالك.
وقال عثمان في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، إنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسؤوليه وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها.
وكشف محمد عثمان أنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه.
ولذلك قرر عثمان الإعتذار عن عدم استكمال مهمته خلال هذه الفترة "احتراما لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسؤوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام".
ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.
عثمان يكشف كواليس الاستقالة
من جانبه، استنكر عثمان، تعرضه للهجوم من قٍبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لرفعه قضية بصفة عمله ضده.
وكشف عثمان، كواليس الاستقالة، خلال مداخلة مع برنامج الماتش للإعلامي هاني حتحوت: "بسبب عملي تم تناولي بشكل مُسيء ومهين وبالأكاذيب التي لا يقبلها شخص على نفسه لذا مضطر أرد أمام الرأي العام على قناة الزمالك ومرتضى منصور، وبمجرد إنني رفعت قضية بصفة عملي ضده أصبحت شيطاناً هذا كلام غير مقبول وسأرد بقوة خلال الساعات المقبلة بصورة محترمة تليق بي".
وأشار المستشار القانوني السابق للنادي الأحمر، إلى أن إدارة الأهلي طالبته كالعادة بعدم الرد ولكنه وجد أن الأمر لا يحتمل عدم الرد فتقدم باستقالته لأن الأمر تحول لأمر شخصي بعيد عن النادي الأهلي الذي لا يريد أن تناله أي من الردود، مضيفاً:"الأهلي بيتي ولا استطع التأخر عليه ولكن لدي قضية شخصية حاليا وبعدما أنهيها سأنظر ما سأفعل عقب ذلك".
وأتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أن كل الطرق القانونية التي سلكها الأهلي ضده كانت تصطدم بالحصانة ولابد أن يعلم الجميع من يمنحه هذه الحصانة، مضيفاً:"لايصح أن يفتح أولادنا التليفزيون فيستمعون لهذه الألفاظ ويجب ألا تسكت الدولة على هذا وعلى استخدام التليفزيون بهذه الصورة".
هاشتاج ’’#عثمان_افضح_مرتضى‘‘ يجتاح تويتر
وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج "#عثمان_افضح_مرتضي"، والذي دشنه جماهير الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالتزامن مع أزمة المستشار القانوني للنادي مع رئيس الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار القانوني للأهلي يستقيل من منصبه للرد على تجاوزات ’’منصور‘‘.. وهاشتاج ’’#عثمان_افضح_مرتضى‘‘ يجتاح تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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