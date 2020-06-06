شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يفاضل بين عرضين من السعودية والبرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد حسام عاشور قائد الأهلي تراجعه عن الاعتزال، وتقدم بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلاً: «لقد وعد وأوفى»، مؤكداً أنه يمتلك في الوقت الحالي عرضين من السعودية والبرتغال.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلي خلال الأيام الماضية؛ بعدما خرج اللاعب في فيديو عبر صفحته على «إنستجرام»، واتهم النادي بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذي أثار غضب الجميع في الأهلي، لاسيما أن مسؤولي القلعة الحمراء؛ أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب؛ لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلي هي التي جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة المهرجان لساعات فقط؛ لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلي، ويؤكد أنهم قاموا بتعطيل إجراءات اعتزاله.

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