شكرا لقرائتكم مرتضى: أبوتريكة أثار الجماهير بحديثه عن حادث بورسعيد في ذكرى مئوية المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أبوتريكة أثار الجماهير وأراد احداث فتنة جديدة بالحديث عبر تويتر عن شهداء حادث بورسعيد بالتزامن مع ذكرى مئوية النادي المصري".
وأحيا محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى شهداء الجماهير الحمراء بعد مرور 8 سنوات "مجزرة بورسعيد".
وكانت المجزرة قد وقعت في الأول من فبراير عام 2012، عقب مواجهة الأهلي أمام المصري بالدوري المصري الممتاز، وراح ضحيتها 72 مشجعًا للشياطين الحمر.
وقال أبو تريكة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مكان واسع وأخضر، اسمه جنة الخالدين، شاب بتيشيرت أحمر وشه فرحان مش حزين، داخل بالخطوة مادد مستغرب المكان دي الجنة يا شهيد يلي مفيش زيك إنسان".
وأتم: "سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم رحم الله شهداء النادي الأهلي علمونا معنى الإنتماء، كل المجد للشهداء".
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