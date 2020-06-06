شكرا لقرائتكم شوقي غريب: استمرار رمضان مع الأهلي ليس قرارنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن رمضان صبحي ليس ملك نفسه واستمراره مع الأهلي ليس قرارنا.
وقال شوقي خلال تصريحات تلفزيونية : "رمضان صبحي كان معنا لفترة طويلة وكونه قائد تسبب في نجاح كبير لنا، وجوده مع اللاعبين منذ اليوم الأول لأخر البطولة كانت ميزة".
وأتم : "مصطفى محمد كان المهاجم رقم واحد في البطولة الإفريقية، ومساهمته مع الزمالك بالفوز بالبطولات أسعدتني لأننا نبني جيل يدعم المنتخب الأول ويقدرون على تحمل الضغط الجماهيري".
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